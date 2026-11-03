Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Niva Bupa Health Insurance Company wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,540 INR je Aktie gegenüber -0,190 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 25,26 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 92,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,64 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,99 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 96,76 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 84,58 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net