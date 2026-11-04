Nivika Fastigheter AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3C8YA / ISIN: SE0017083272

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nivika Fastigheter Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nivika Fastigheter Registered B wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,00 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,16 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,57 Prozent auf 214,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 194,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,59 SEK, gegenüber 2,67 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 872,0 Millionen SEK im Vergleich zu 789,0 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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