Ausblick: NKT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NKT wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,680 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,46 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 872,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,64 Milliarden DKK erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,02 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 45,50 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,60 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 24,26 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at