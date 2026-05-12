NKT Aktie
WKN: 861226 / ISIN: DK0010287663
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: NKT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NKT lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,723 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NKT 7,46 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 860,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 6,24 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,66 EUR, während im vorherigen Jahr noch 36,57 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,70 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 26,61 Milliarden DKK waren.
Redaktion finanzen.at
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