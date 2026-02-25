Ausblick: nLIGHT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

nLIGHT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll nLIGHT in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 76,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 47,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,212 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,270 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 256,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 198,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at