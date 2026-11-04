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WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: nLIGHT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

nLIGHT wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,047 USD je Aktie gegenüber -0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent auf 68,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,496 USD aus. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 306,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 261,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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