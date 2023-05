Ausblick: nLIGHT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

nLIGHT präsentiert in der am 04.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,158 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte nLIGHT noch -0,040 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll nLIGHT in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 53,1 Millionen USD im Vergleich zu 64,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,480 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 231,9 Millionen USD, gegenüber 242,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at