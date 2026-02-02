Ausblick: NMDC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NMDC wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NMDC 2,14 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NMDC in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 69,01 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 65,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,59 INR, gegenüber 7,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 275,00 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 239,06 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at