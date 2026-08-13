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WKN DE: A0REKN / ISIN: INE584A01023

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: NMDC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NMDC lässt sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NMDC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,06 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NMDC 2,24 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 13,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 76,19 Milliarden INR gegenüber 67,39 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,65 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 8,47 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 315,14 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 320,71 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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