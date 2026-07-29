NMI a Aktie
WKN DE: A1W8UB / ISIN: US6292093050
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: NMI A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NMI A stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 156,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,15 USD je Aktie, gegenüber 4,92 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 629,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 706,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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