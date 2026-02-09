Ausblick: NMI A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NMI A wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,26 Prozent auf 152,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,90 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 602,6 Millionen USD, gegenüber 651,0 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at