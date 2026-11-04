NMI a Aktie
WKN DE: A1W8UB / ISIN: US6292093050
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: NMI A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NMI A lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 159,2 Millionen USD gegenüber 178,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,90 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,27 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,92 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 632,3 Millionen USD, gegenüber 706,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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