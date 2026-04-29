Ausblick: NMI A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NMI A stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,23 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,91 Prozent verringert. Damals waren 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NMI A in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 154,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 173,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,11 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 630,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 706,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at