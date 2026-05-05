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WKN: 905358 / ISIN: US6293371067

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: NN legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NN wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,053 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NN in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 106,6 Millionen USD im Vergleich zu 105,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,063 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,070 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 450,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 422,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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