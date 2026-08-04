NN Aktie
WKN: 905358 / ISIN: US6293371067
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: NN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NN wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,003 USD. Dies würde einen Gewinn von 98,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem NN -0,260 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 116,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD im Vergleich zu -1,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 464,9 Millionen USD, gegenüber 422,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NN IncShs
|
07:01
|Ausblick: NN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: NN legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: NN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)