Ausblick: NN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NN wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,003 USD. Dies würde einen Gewinn von 98,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem NN -0,260 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 116,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD im Vergleich zu -1,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 464,9 Millionen USD, gegenüber 422,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at