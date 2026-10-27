NN Aktie
WKN: 905358 / ISIN: US6293371067
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: NN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NN wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,230 USD je Aktie vermeldet.
NN soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,070 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 479,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 422,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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