Ausblick: NN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NN wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NN noch ein Verlust pro Aktie von -0,510 USD in den Büchern gestanden.

NN soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,007 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,110 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 422,9 Millionen USD, gegenüber 464,3 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at