NN Aktie
WKN: 905358 / ISIN: US6293371067
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: NN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NN wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NN noch ein Verlust pro Aktie von -0,510 USD in den Büchern gestanden.
NN soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,007 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,110 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 422,9 Millionen USD, gegenüber 464,3 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NN IncShs
|
07:01
|Ausblick: NN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: NN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu NN IncShs
Aktien in diesem Artikel
|NN IncShs
|1,48
|-1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.