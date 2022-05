Ausblick: NNIT A-S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NNIT A-S veröffentlicht am 06.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,485 DKK aus. Im Vorjahresquartal waren 1,25 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,75 Prozent auf 725,5 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 731,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,31 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,300 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,00 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 2,88 Milliarden DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at