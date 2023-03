Ausblick: NNIT A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NNIT A-S öffnet am 23.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -4,200 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 DKK je Aktie erzielt worden.

NNIT A-S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 447,0 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,895 DKK, gegenüber -0,300 DKK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 2,30 Milliarden DKK im Vergleich zu 2,88 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at