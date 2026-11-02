NOBA Bank Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40U85 / ISIN: SE0023135298
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: NOBA Bank Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NOBA Bank Group Registered stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass NOBA Bank Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,71 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,21 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,92 Milliarden SEK umgesetzt.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,62 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,82 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,48 Milliarden SEK, gegenüber 15,48 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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