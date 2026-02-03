NOBA Bank Group AB Registered Shs Aktie
Ausblick: NOBA Bank Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NOBA Bank Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,80 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,14 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NOBA Bank Group Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,99 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,94 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,24 SEK, gegenüber 4,00 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 11,34 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,02 Milliarden SEK generiert wurden.
