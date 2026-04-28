Ausblick: Nobia gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nobia wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,030 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 43,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,40 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,47 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,150 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,430 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,69 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,62 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at