Nobia Aktie
WKN: 662739 / ISIN: SE0000949331
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Nobia gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nobia wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,030 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 43,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,40 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,47 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,150 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,430 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,69 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,62 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nobia
|
07:01
|Ausblick: Nobia gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Nobia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Nobia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Nobia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Nobia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nobia
Aktien in diesem Artikel
|Nobia
|1,71
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.