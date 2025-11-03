Nobia Aktie
WKN: 662739 / ISIN: SE0000949331
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nobia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nobia öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK gegenüber -0,120 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,33 Milliarden SEK – ein Minus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nobia 2,48 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK, gegenüber -2,460 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 9,90 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,54 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nobiamehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Nobia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Nobia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.07.25
|Ausblick: Nobia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.07.25
|Erste Schätzungen: Nobia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nobiamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nobia
|4,47
|-4,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.