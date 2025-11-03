Nobia Aktie

WKN: 662739 / ISIN: SE0000949331

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nobia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nobia öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK gegenüber -0,120 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,33 Milliarden SEK – ein Minus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nobia 2,48 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK, gegenüber -2,460 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 9,90 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,54 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
