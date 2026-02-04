Ausblick: Nobia präsentiert Quartalsergebnisse

Nobia stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,020 SEK. Dies würde einen Gewinn von 98,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nobia -1,270 SEK je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,87 Milliarden SEK – ein Minus von 25,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nobia 2,51 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,035 SEK im Vergleich zu -2,460 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 9,35 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 10,54 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at