Nobia AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A42CFS / ISIN: SE0028900134

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Nobia Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nobia Registered wird am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,070 SEK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 42,62 Prozent auf 1,55 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,005 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -34,340 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,70 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,62 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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