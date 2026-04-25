Noble a Aktie

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WKN DE: A3DV8N / ISIN: GB00BMXNWH07

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25.04.2026 07:01:06

Ausblick: Noble A präsentiert Quartalsergebnisse

Noble A wird am 26.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Noble A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,213 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 874,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 730,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,35 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,97 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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