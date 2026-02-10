Ausblick: Noble A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Noble A wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,173 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 731,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 21,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 927,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,96 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,24 Milliarden USD, gegenüber 3,06 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at