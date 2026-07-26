Ausblick: Noble A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Noble A wird am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,153 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Noble A noch 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 700,9 Millionen USD gegenüber 848,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,35 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,95 Milliarden USD, gegenüber 3,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at