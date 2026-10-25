Noble a Aktie
WKN DE: A3DV8N / ISIN: GB00BMXNWH07
|
25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Noble A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Noble A gibt am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
10 Analysten schätzen, dass Noble A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Noble A 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 713,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Noble A 798,0 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,529 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,35 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,89 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,29 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Noble Corporation PLC Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Noble A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Ausblick: Noble A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.04.26
|Ausblick: Noble A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Noble Corporation PLC Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Noble Corporation PLC Registered Shs -A-
|39,60
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.