Nodebis Applications AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EVAR / ISIN: SE0020846392
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nodebis Applications Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nodebis Applications Registered wird sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,220 SEK. Dies würde einer Verringerung von 12,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nodebis Applications Registered 0,250 SEK je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 27,4 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,6 Millionen SEK in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,900 SEK je Aktie, gegenüber 0,480 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 107,9 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 103,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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