Nodebis Applications AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EVAR / ISIN: SE0020846392

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nodebis Applications Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nodebis Applications Registered wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,280 SEK je Aktie gegenüber 0,230 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 28,1 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nodebis Applications Registered einen Umsatz von 26,3 Millionen SEK eingefahren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 1,22 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,480 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 113,0 Millionen SEK, gegenüber 103,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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