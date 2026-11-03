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Nodebis Applications AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EVAR / ISIN: SE0020846392

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nodebis Applications Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nodebis Applications Registered gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,247 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 45,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 SEK erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Nodebis Applications Registered mit einem Umsatz von insgesamt 25,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,48 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,867 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,480 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 106,7 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 103,8 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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