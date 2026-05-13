Noile-Immune Biotech Aktie
WKN DE: A3D76V / ISIN: JP3759560000
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Noile-Immune Biotech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Noile-Immune Biotech lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Noile-Immune Biotech die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -5,050 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,550 JPY je Aktie erzielt worden.
Noile-Immune Biotech soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen JPY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -18,330 JPY, gegenüber -18,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 300,0 Millionen JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,0 Millionen JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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