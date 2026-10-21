Nokia Aktie
WKN: 892885 / ISIN: US6549022043
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nokia stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,070 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 600 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,010 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 22 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,72 Milliarden USD – ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nokia 5,65 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,389 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,140 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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