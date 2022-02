Ausblick: Nokia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nokia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,131 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nokia 0,168 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten eine Verringerung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,40 Milliarden USD gegenüber 7,87 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,394 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,311 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,49 Milliarden USD, gegenüber 26,19 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at