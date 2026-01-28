Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nokia wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,171 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,88 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,12 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,300 USD im Vergleich zu 0,250 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 23,16 Milliarden USD, gegenüber 20,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at