Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|Quartalszahlen
|
28.01.2026 23:18:00
Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nokia lässt sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nokia die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,146 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,98 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Nokia für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,11 Milliarden EUR aus.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,258 EUR, gegenüber 0,230 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 19,86 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,22 Milliarden EUR generiert worden waren.
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Nokia-Aktie mit Plus: Konzern bestätigt Delisting in Paris zum Jahresende (Dow Jones)
|
19.11.25
|Nokia-Aktie dennoch tiefer :Nokia präsentiert neue Wachstumsstrategie für KI und Cloud (finanzen.at)
|
19.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Nokia splits AI business into separate unit after $1bn Nvidia investment (Financial Times)