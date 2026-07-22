Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nokia wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,063 USD. Dies würde einem Zuwachs von 215,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nokia 0,020 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,57 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nokia einen Umsatz von 5,16 Milliarden USD eingefahren.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,389 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,15 Milliarden USD, gegenüber 22,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at