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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Nokia verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nokia wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,044 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nokia noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nokia in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 5,33 Milliarden USD im Vergleich zu 4,62 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,372 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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