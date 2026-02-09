Ausblick: Nokian Renkaat stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nokian Renkaat äußert sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,209 EUR je Aktie gegenüber 0,040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nokian Renkaat in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 431,6 Millionen EUR im Vergleich zu 415,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,131 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,170 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,39 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,29 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

