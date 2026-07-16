Ausblick: Nolato Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nolato Registered B präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,698 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,790 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,45 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 SEK, gegenüber 2,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 9,81 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,46 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at