Nolato AB Registered b Aktie
WKN DE: A3CPKB / ISIN: SE0015962477
|
16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Nolato Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nolato Registered B präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,698 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,790 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,45 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 SEK, gegenüber 2,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 9,81 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,46 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nolato AB Registered Shs -B-
|
16.07.26
|Ausblick: Nolato Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Nolato Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Nolato Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Nolato Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Nolato Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Nolato Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)