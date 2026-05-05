Nolato AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3CPKB / ISIN: SE0015962477

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nolato Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nolato Registered B wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,704 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nolato Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,37 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,45 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 SEK im Vergleich zu 2,88 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 9,74 Milliarden SEK, gegenüber 9,46 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

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