Nolato AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3CPKB / ISIN: SE0015962477

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Nolato Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nolato Registered B gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,720 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,800 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,65 Prozent auf 2,52 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,87 SEK je Aktie, gegenüber 2,88 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 9,94 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 9,46 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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