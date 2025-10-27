Nolato AB Registered b Aktie

WKN DE: A3CPKB / ISIN: SE0015962477

WKN DE: A3CPKB / ISIN: SE0015962477

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Nolato Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nolato Registered B wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,714 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 SEK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,34 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 SEK, gegenüber 2,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 9,52 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,66 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nolato AB Registered Shs -B- 5,63 0,09% Nolato AB Registered Shs -B-

