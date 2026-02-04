Ausblick: Nolato Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nolato Registered B präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,720 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nolato Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 SEK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nolato Registered B nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 2,28 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,38 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,11 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,44 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 9,47 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 9,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at