Ausblick: Nomad legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nomad wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nomad im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,429 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 USD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 776,8 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 846,3 Millionen USD erzielt wurde.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,04 Milliarden EUR, gegenüber 3,35 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at