Nomad Holdings Aktie
WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nomad öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nomad wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,462 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nomad 0,460 USD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 762,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 879,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,03 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,97 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 3,42 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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