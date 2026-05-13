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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nomura Micro Science veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nomura Micro Science äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 26,24 JPY. Dies würde einer Verringerung von 87,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nomura Micro Science 215,84 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 73,10 Prozent auf 17,35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 101,85 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 270,75 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 58,40 Milliarden JPY, gegenüber 96,36 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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