Nomura Micro Science Aktie
WKN DE: A0M1M0 / ISIN: JP3762950008
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nomura Micro Science zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nomura Micro Science lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 28,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,27 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,85 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nomura Micro Science einen Umsatz von 12,40 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 268,11 JPY, während im vorherigen Jahr noch 100,36 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,95 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 56,25 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nomura Micro Science Co Ltd
|
06.08.26
|Ausblick: Nomura Micro Science zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Nomura Micro Science veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Nomura Micro Science zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Nomura Micro Science zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nomura Micro Science Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Nomura Micro Science Co Ltd
|4 225,00
|-4,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.