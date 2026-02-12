Ausblick: Nomura Micro Science zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nomura Micro Science wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 34,18 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nomura Micro Science ein EPS von 54,17 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,90 Milliarden JPY gegenüber 13,81 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 105,95 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 270,75 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,15 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 96,36 Milliarden JPY waren.

